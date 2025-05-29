Омск-Информ
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·Спорт

Пресс-служба «ястребов» поздравила форварда с женитьбой.

Сегодня, 29 мая, стало известно о том, что нападающий омского «Авангарда» Павел Леука связал себя узами брака. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале клуба. 

– Минус один холостой «ястреб» в нашей команде! От всей души поздравляем Павла Леуку и его супругу Ангелину с бракосочетанием. Пусть ваша семейная жизнь будет наполнена исключительно позитивными событиями, – говорится в сообщении пресс-службы омичей. 

Напомним, что ранее стало известно о скором переходе в «Авангард» форварда минского «Динамо», который, по данным инсайдеров, станет самым высокооплачиваемым игроком КХЛ.

Алексей Новиков
·Спорт

Пресс-служба «ястребов» поздравила форварда с женитьбой.

Сегодня, 29 мая, стало известно о том, что нападающий омского «Авангарда» Павел Леука связал себя узами брака. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале клуба. 

– Минус один холостой «ястреб» в нашей команде! От всей души поздравляем Павла Леуку и его супругу Ангелину с бракосочетанием. Пусть ваша семейная жизнь будет наполнена исключительно позитивными событиями, – говорится в сообщении пресс-службы омичей. 

Напомним, что ранее стало известно о скором переходе в «Авангард» форварда минского «Динамо», который, по данным инсайдеров, станет самым высокооплачиваемым игроком КХЛ.

Алексей Новиков