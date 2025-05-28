Пожилые омичи помогают преступникам, сами того не подозревая.

Омская полиция предупредила о новых уловках кибермошенников. Аферисты выманивают доверие и втягивают граждан в незаконные действия.

Мошенники все чаще используют пенсионеров в качестве посредников. Поверив в обман, пожилые люди сами ездят по адресам, собирают деньги с других жертв и передают их злоумышленникам. Такую схему киберпреступники начали применять после того, как силовики активно взялись за «дропперов» - тех, кто осознанно предоставлял свои банковские карты для вывода украденных средств.

- Она собирается, они вызывают ей такси в точку А. Она приезжает к такой же потерпевшей, забирает у неё денежные средства и уезжает к себе домой. По указанию мошенников покупает горшок, садит в него цветок. В этот цветок закапывает денежные средства, которые ей передала другая потерпевшая. И таксист отвозит их в точку Б уже соучастнику преступления, - рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД России по Омской области Владимир Белов «Вести-Омск».

В Омской области фиксируется стремительный рост числа киберпреступлений. Только за пять месяцев в регионе зарегистрировано почти 2,5 тысячи случаев дистанционного мошенничества. Общий ущерб с начала года превысил 645 миллионов рублей - это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.