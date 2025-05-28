Один из нарушителей оказался с почти тройным превышением допустимой нормы алкоголя.

В Омской области полицейские задержали на трассах водителей грузовиков, управлявших транспортом в нетрезвом виде. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На трассе Тюмень – Омск, в районе 579-го километра, инспекторы ГИБДД остановили грузовик КамАЗ, за рулем которого находился 48-летний мужчина. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области, водитель управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Проверка с помощью алкотестера показала 1,145 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На автодороге Омск – Русская Поляна сотрудники ГИБДД остановили грузовик марки «Ситрак», водителем которого оказался 47-летний мужчина. У водителя также были заметны признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование подтвердило подозрения: алкотестер показал 0,424 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении обоих водителей составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. За езду в нетрезвом виде им грозит штраф в размере 45 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Оба грузовика были отправлены на спецстоянку.