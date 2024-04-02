Мужчина сел за руль в алкогольном состоянии и врезался в стоящую машину в селе Троицком. Дальнобойщика пришлось наказать.

Мужчина сел за руль в алкогольном состоянии и врезался в стоящую машину в селе Троицком. Дальнобойщика пришлось наказать.

Сегодня, 2 апреля, в 7 часов 30 минут в селе Троицком Омского района на улице Автотранспортной произошло ДТП, виновником которого стал 42-летний водитель большегруза.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, мужчина, находясь за рулем «вольво» в составе полуприцепа наехал на стоящий автомобиль MAN. Дальнобойщиком оказался житель Челябинска, транспортом он управлял под воздействием увеселительных напитков. Показания алкотектора составили 0,852 мг/л.

В отношении мужчины возбудили административное делопроизводство по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Машину поместили на специальную стоянку.