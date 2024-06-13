Дальнобойщик, который ехал из Перми в Новосибирск, вечером выпил водки, а утром продолжил маршрут. Полицейских смутил перегар и красное лицо водителя.
Утром на 579 км трассы Тюмень – Омск инспекторы ДПС остановили большегруз «Даф» под управлением 48-летнего водителя. При проверке документов полицейские обратили внимание на запах перегара изо рта и красное лицо дальнобойщика.
Уже в патрульной машине дальнобойщик рассказал, что едет из Перми в Новосибирск, и признался, что вечером выпил водки. Ему предложили подышать в трубочку. Алкотектор показал объем спирта в выдыхаемом воздухе равный 0,196 мг/л.
– В отношении мужчины возбуждено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, – сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
А фуру пришлось тащить эвакуатору на штрафстоянку.