В этом году забег пройдет по круговому маршруту протяженностью 4 км.

В субботу, 31 мая, в центре Омска состоится традиционный XII «Зеленый марафон» – событие, объединяющее любителей бега и активного отдыха. В этом году организаторы подготовили обновленный маршрут забега, который сделает мероприятие еще более зрелищным и запоминающимся.

Трасса забега пройдет по живописному круговому маршруту протяженностью 4 км, который объединяет исторические и культурные достопримечательности города. Участники пробегут по улице Ленина, мимо драмтеатра, Воскресенского собора, музейного комплекса воинской славы и Омской крепости.

Изменения маршрута связаны с повышением безопасности участников. Отметим, что участникам нужно будет выполнить важное условие. Для допуска к забегам необходимо представить медицинскую справку, которая подтверждает возможность участия в соревнованиях.

Основная информация для участников и гостей:

Регистрация открыта до 28 мая на официальном сайте марафона.

Старт забегов – в 10:00. Для допуска необходима медицинская справка.

Программа для гостей: с 10:00 на площадке будут работать мастер-классы, экологические акции и конкурсы.

Концертная программа стартует в 13:30. Выступления артистов подготовлены для аудитории всех возрастов.

Также, в рамках СберПрайм «Зеленого марафона» гости смогут не только пробежать выбранную дистанцию, но и стать частью доброй традиции – принять участие в благотворительной акции «Коробка храбрости». Это инициатива «Сбера», которая приурочена ко Дню защиты детей.

Она помогает подарить радость маленьким пациентам, которые встречают праздник в больнице или проходят медицинские процедуры. Каждый желающий может принести новый подарок и положить его в специально оформленную коробку, размещенную на площадке марафона.

Что можно принести?

Развивающие игрушки, наборы для творчества, машинки, куклы, конструкторы, фломастеры, книжки и канцелярские принадлежности. Главное – все должно быть новым и безопасным для использования в медицинских учреждениях.

Нельзя: мягкие игрушки, стеклянные, острые, бьющиеся предметы, косметику и б/у вещи.

Как участвовать?

31 мая с 10:00 до 17:00 принести подарок в сквер имени Дзержинского и передать его волонтерам у локации «Коробка храбрости».