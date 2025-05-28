Решением проблемы может стать строительство межвузовского кампуса.

От 60 до 70 % выпускников омских вузов, в зависимости от направления подготовки, уезжают из региона после окончания учебы, сообщил первый заместитель министра образования Омской области Анатолий Полынский. Чиновник также привел данные, что в университеты других городов поступают около 9-10 % выпускников омских школ, назвав эти показатели незначительными потерями.

В региональном минобразования рассчитывают уменьшить отток учащихся и студентов созданием межвузовского кампуса в Омске. Его строительство планируется начать в 2027 году, завершить – в 2030 году, а полноценно запустить объект 1 сентября 2031 года. На территории кампуса разместится флагманская школа, предназначенная для одаренных студентов из разных уголков Сибири.

Проект предусматривает создание около 1,5–2 тыс. учебно-научных мест по семи направлениям и около 7,5 тыс. мест для проживания студентов. В дополнение к этому на территории кампуса будет построен технопарк среднего профессионального образования площадью 40 тыс. кв. м.

– Все это на одной площадке должно работать на изменение качества школьного, среднего профессионального и вузовского образования, – сказал Полынский в интервью «Коммерческим вестям».

Заместитель министра экономического развития Омской области Артем Шиповалов подчеркнул, что в регионе развиваются различные отрасли, и к 2031 году потребность в кадрах составит около 11 тыс. человек. Примерно треть из них потребуется в обрабатывающую промышленность, еще около 10 % – в сельскохозяйственную отрасль.

Как сообщалось ранее, реализация проекта межвузовского кампуса обойдется примерно в 30 млрд рублей. Ежегодные расходы на содержание кампуса, площадь которого составит 100–150 тыс. кв. м, могут достигнуть 2,5–3 млрд рублей в год.