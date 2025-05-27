Омск-Информ
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·Спорт

Легионер может получить контракт на 70 миллионов.

Канадский нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа близок к переходу в омский «Авангард». Об этом сообщает телеграм-канал «#НППО | ТРАНСФЕРЫ И НОВОСТИ КХЛ».  

В сезоне-2024/25 форвард сыграл 62 матча, за которые набрал 50 очков: забросил 21 шайбу и отдал 29 результативных передач с показателем полезности «+18».  

Напомним, что ранее хоккейный обозреватель Алексей Шевченко заявлял о серьезных намерениях подписать одного из лучших нападающих московского «Динамо».

По его информации, «Авангард» мог предложить игроку контракт на сумму около 70 миллионов рублей. Однако «ястребы» могут упустить Комтуа, если канадец решит продолжить карьеру за океаном, где он получил предложение от «Детройт Ред Уингс».

Алексей Новиков
·Спорт

Легионер может получить контракт на 70 миллионов.

Канадский нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа близок к переходу в омский «Авангард». Об этом сообщает телеграм-канал «#НППО | ТРАНСФЕРЫ И НОВОСТИ КХЛ».  

В сезоне-2024/25 форвард сыграл 62 матча, за которые набрал 50 очков: забросил 21 шайбу и отдал 29 результативных передач с показателем полезности «+18».  

Напомним, что ранее хоккейный обозреватель Алексей Шевченко заявлял о серьезных намерениях подписать одного из лучших нападающих московского «Динамо».

По его информации, «Авангард» мог предложить игроку контракт на сумму около 70 миллионов рублей. Однако «ястребы» могут упустить Комтуа, если канадец решит продолжить карьеру за океаном, где он получил предложение от «Детройт Ред Уингс».

Алексей Новиков