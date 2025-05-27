Запись была разослана утром, однако где-то «потерялась».

Жители Муромцева разыскивают видеозапись с пропавшей Миленой Аскентьевой. Как сказано в посте, размещенном в паблике «Голос Муромцево», таинственная запись была сделана и разослана утром, в день ее пропажи.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о видео, просят сообщить в комментариях или напрямую в сообщения паблика.

Напомним, что девочку ищут уже больше недели. Она пропала в прошлый понедельник, 19 мая. С тех пор появилось несколько зацепок, однако пока основная версия гласит, что одиннадцатиклассница могла заблудиться в болотистой местности и увязнуть в болоте.