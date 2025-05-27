Рекорды ставят отделочники.

В первом квартале 2025 года отделочники стали самыми высокооплачиваемыми рабочими в Омской области. Данными поделились аналитики «Авито. Работа». Средняя предлагаемая зарплата для них достигла 133 170 рублей в месяц, что на 67 % выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Второе место заняли каменщики, чей средний доход составляет 133 009 рублей в месяц, что на 8 % больше, чем в 2024 году.

Автоэлектрикам работодатели предлагают в среднем 100 692 рубля в месяц, что на 16 % выше показателя первого квартала прошлого года.

На четвертом месте располагаются плиточники, чья средняя зарплата составляет 99 160 рублей в месяц, продемонстрировав рост на 16 % по сравнению с 2024 годом.

Ранее сообщалось, что в Омске повысили зарплаты учителям и сотрудникам детских садов.