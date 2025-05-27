Увеличение окладов составило от 300 до 400 рублей.

С начала мая в Омске были повышены зарплаты сотрудникам детских садов, общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования, находящихся в ведении городского департамента. Увеличение составило порядка 300-400 рублей ежемесячно, согласно проекту постановления , опубликованному на сайте мэрии.

Так, учебно-вспомогательным работникам первых квалификационных уровней в детских садах заработная плата была увеличена с 7 569 рублей до 7 903 рублей. Учителя школы третьего уровня квалификации теперь будут получать 11 101 рубль против прежних 10 623 рубля.

Однако самое значительное изменение касается руководителей образовательных учреждений. С 1 июня руководство будет получать премии, зависящие от показателей труда за месяц, квартал или год. Окончательная сумма выплат будет варьироваться в зависимости от достигнутых результатов и составит определенный процент от основного оклада.

Отдельно выделили руководящий состав дошкольных учреждений, которым установили фиксированную ежемесячную доплату в размере 10 тысяч рублей за дополнительную сложность выполняемых функций.