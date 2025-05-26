Жители жалуются на шум и дискомфорт из-за большого количества собак.
Омский районный суд принял к рассмотрению обращение жителей деревни Ракитинки, считающих незаконными условия содержания большого количества собак на близлежащем участке.
По словам истцов, буквально в ста метрах от их дома владелец участка, который является ответчиком, организовал своеобразный собачий питомник, где содержатся десятки животных. Такая ситуация доставляет дискомфорт семье с маленьким ребенком, вынужденной ежедневно сталкиваться с шумом, который создает такое количество собак.
Дело передано в суд, сейчас определяется дата первого слушания.
Напомним, что недавно на Левом берегу стая бродячих собак захватила двор и пугала жителей района.