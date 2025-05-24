Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

А дальше еще интереснее – в регионе в последнюю декаду мая прогнозируют снег.

Вчера, 23 мая, жители севера Омской области активно делились снимками крупного града. Фотофакты появились в паблике «Омск Live».

Отметим, что ранее синоптики предупреждали о такой вероятности наряду со штормовым ветром и проливным дождем. По данным специалистов Гидрометцентра, в воскресенье и понедельник в Омской области может пройти снег. А в ночные часы вероятны заморозки до –5 градусов.

1025
·Общество

А дальше еще интереснее – в регионе в последнюю декаду мая прогнозируют снег.

Вчера, 23 мая, жители севера Омской области активно делились снимками крупного града. Фотофакты появились в паблике «Омск Live».

Отметим, что ранее синоптики предупреждали о такой вероятности наряду со штормовым ветром и проливным дождем. По данным специалистов Гидрометцентра, в воскресенье и понедельник в Омской области может пройти снег. А в ночные часы вероятны заморозки до –5 градусов.

1025