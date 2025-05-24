Омск-Информ
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·Спорт

Форвард встретился со своим агентом Шуми Бабаевым.

В телеграм-канале бывшего нападающего омского «Авангарда» Марка Вербы появился любопытный снимок. На нем форвард запечатлен в компании нападающего «ястребов» Владимира Ткачева и их общего агента Шуми Бабаева.

– На манеже все те же,– заинтриговал фанатов Верба.

Стоит предположить, что в столице хоккеисты решали свою дальнейшую судьбу и прибыли туда для переговоров. С Марком Вербой омский клуб простился в конце нынешнего сезона. Нападающий сыграл в 48 матчах, в которых заработал всего 6 (2+4) очков по системе «гол + пас».

У Владимира Ткачева действующий пятилетний контракт с «Авангардом» до 2030 года. Однако на последней пресс-конференции новый генеральный менеджер «ястребов» Алексей Сопин намекнул, что планирует уменьшить зарплату форварда, которая составляет 120 млн рублей за сезон. Упорно муссируются слухи, что нападающий может покинуть «Авангард».

·Спорт

Форвард встретился со своим агентом Шуми Бабаевым.

В телеграм-канале бывшего нападающего омского «Авангарда» Марка Вербы появился любопытный снимок. На нем форвард запечатлен в компании нападающего «ястребов» Владимира Ткачева и их общего агента Шуми Бабаева.

– На манеже все те же,– заинтриговал фанатов Верба.

Стоит предположить, что в столице хоккеисты решали свою дальнейшую судьбу и прибыли туда для переговоров. С Марком Вербой омский клуб простился в конце нынешнего сезона. Нападающий сыграл в 48 матчах, в которых заработал всего 6 (2+4) очков по системе «гол + пас».

У Владимира Ткачева действующий пятилетний контракт с «Авангардом» до 2030 года. Однако на последней пресс-конференции новый генеральный менеджер «ястребов» Алексей Сопин намекнул, что планирует уменьшить зарплату форварда, которая составляет 120 млн рублей за сезон. Упорно муссируются слухи, что нападающий может покинуть «Авангард».