Форвард встретился со своим агентом Шуми Бабаевым.

В телеграм-канале бывшего нападающего омского «Авангарда» Марка Вербы появился любопытный снимок. На нем форвард запечатлен в компании нападающего «ястребов» Владимира Ткачева и их общего агента Шуми Бабаева.

– На манеже все те же,– заинтриговал фанатов Верба.

Стоит предположить, что в столице хоккеисты решали свою дальнейшую судьбу и прибыли туда для переговоров. С Марком Вербой омский клуб простился в конце нынешнего сезона. Нападающий сыграл в 48 матчах, в которых заработал всего 6 (2+4) очков по системе «гол + пас».

У Владимира Ткачева действующий пятилетний контракт с «Авангардом» до 2030 года. Однако на последней пресс-конференции новый генеральный менеджер «ястребов» Алексей Сопин намекнул, что планирует уменьшить зарплату форварда, которая составляет 120 млн рублей за сезон. Упорно муссируются слухи, что нападающий может покинуть «Авангард».