В зданиях появятся новые музейные залы, амфитеатр клуба писателей, кафе, а рядом с ними будет «музейная площадь».

Бывшим павильонам омской выставки «Флора», расположенным на территории Выставочного сквера, решили дать новую жизнь. Омский государственный литературный музей имени Ф. М. Достоевского, в собственность которого оба здания перешли в 2020 году, обратился к архитекторам с предложением разработать проект реновации павильонов для нужд учреждения: фонды музея давно не помещаются в доме бывшего коменданта Омской крепости де Граве.

Авторами концепции стали омские архитекторы Ефим Фрейдин и Николай Антипин, эскизы были опубликованы в телеграм-канале Фрейдина. Он рассказал о замысле авторов:

– К нам с коллегой Николаем Антипиным обратились за эскизом для двух модернистских павильонов, которые служили старейшей выставке городского озеленения страны «Флора» (она проводится с 1963 года). Выставка мутировала в городское событие, а павильоны заброшены и переданы литмузею имени Достоевского. Программу музея – два затемненных зала, амфитеатр клуба писателей (конференц-зал), кафе, администрацию – мы упаковали в два уровня и соединили перголой. Сделали два варианта фасадов. Предложили уличную программу с «музейной площадью» (вокруг сквера еще три музея). Легкая получилась штука.

По замыслу, один из павильонов будет посвящен омским писателям. Раздел будет представлять историю развития литературного процесса в регионе с конца XVII века до 1990-х годов. Здесь можно будет увидеть еще больше подлинных рукописей, книг, прижизненных изданий, фотографий, документов, личных вещей, принадлежавших литераторам. Во втором павильоне предлагают открыть клуб писателей с выставочным залом и кафе.

Как сообщил директор литературного музея им. Ф. М. Достоевского Виктор Вайнерман, перголы в конечном варианте концепции не будет. Но вот то, что пространство Выставочного сквера объединят, он подтвердил. Как только будет одобрена проектно-сметная документация, за павильоны возьмутся всерьез.