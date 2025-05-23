Осужденные за особо тяжкие преступления зеки питались, как на свободе, ни в чем себе не отказывая.

В Омске начался суд над бывшими сотрудниками регионального УФСИН, которые организовали нелегальный магазин на территории ИК № 6. Торговая точка с кухней, где для заключенных готовились блюда едва ли не ресторанного уровня, существовала с ноября 2020 года по июнь 2022-го.

Магазин организовал экс-начальник колонии Дмитрий Домин. Когда он пошел на повышение и стал замначальника УФСИН, его дело продолжил преемник – Николай Пилипенко. Оба сейчас на скамье подсудимых, их обвиняют по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Третий фигурант, индивидуальный предприниматель из Твери по фамилии Бабаян. Ему вменяют пособничество в превышении должностных полномочий. Работой магазина руководил непосредственно он.

Как сообщают «Вести. Дежурная часть», на первых порах нелегальный магазин приносил его создателям доход в размере 3 млн рублей в месяц. Ежедневно заключенным колонии, осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления, передавались десятки пакетов с продуктами, оплаченными родственниками с воли. Цены, естественно, существенно отличались от супермаркетов. Действовала при магазине и кухня, где повара готовили для зеков различные блюда. Самое популярное – яичница. Учитывая, что одно яйцо для нее стоило 200 рублей, блюдо выходило «золотым». А вот шашлык, напротив, предлагался по демократичной цене – 400 рублей, рассказали «Омск-информу» в Следственном комитете.

Любимым клиентом магазина был Вячеслав Цеповяз, член печально известной банды из станицы Кущевская Краснодарского края, приговоренный к 19 годам 10 месяцам лишения свободы. За период нахождения в омской колонии он получил не менее 45 незаконных передач, в среднем одна обходилась его родственникам примерно в 35 тыс. рублей. На день рождения ему передали посылку за 64 тысячи. В ней среди прочего были три торта.

На постоянной основе Цеповязу заказывали клубнику, форель, глазированные сырки, дорогостоящие шоколадные хлебцы, мороженое в большом количестве, кашу «5 злаков», свити, грейпфруты, гранаты, сыр, колбасу, шашлыки. Другие заключенные также себе ни в чем не отказывали – при наличии средств в магазине при колонии можно купить что угодно и в неограниченных количествах.

По закону осужденным полагается всего четыре передачи в год, список товаров, включая продукты питания, передаваемых за решетку, строго регламентирован. Естественно, в нем нет никаких шашлыков, красной икры и мороженого – иначе колония превращается в санаторий. Омская ИК № 6 в период работы Домина и Пилипенко для части заключенных и была таким домом отдыха.