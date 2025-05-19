Поставку деликатесов осужденным за особо тяжкие преступления «крышевало» руководство колонии.

Куйбышевский районный суд Омска готовится к рассмотрению уголовного дела в отношении высокопоставленных сотрудников регионального УФСИН. Они вместе с двумя предпринимателями наладили незаконную поставку деликатесов осужденным в исправительную колонию № 6.

На скамье подсудимых оказались бывший заместитель начальника УФСИН России по Омской области Дмитрий Домин, экс-руководитель ИК-6 Николай Пилипенко, а также индивидуальные предприниматели Гусева и Бабаян. По версии следствия, со 2 ноября 2020 года по 1 июня 2022 года Пилипенко вместе с Гусевой и Бабаяном незаконно организовали на первом этаже административного здания колонии магазин. При этом некачественные товары продавали по завышенным ценам. Их доставляли заключенным без надлежащего досмотра и передавали в исправительное учреждение строгого режима без законных ограничений и учета. «Крышевал» все это Домин, ранее возглавлявший «шестерку», а затем получивший повышение в системе ФСИН.

Одним из клиентов нелегального магазина в ИК-6 был Вячеслав Цеповяз, участник кровавой банды «цапков» из станицы Кущевской в Краснодарском крае. Приговоренный к 19 годам 10 месяцам лишения свободы Цеповяз, отбывая наказание в Омске, питался исключительно деликатесами.

– За период отбывания наказания в ИК-6 Цеповяз получил в общей сложности не менее 45 незаконных передач. Следствием доказано, что родственники передавали и оплачивали для осужденного клубнику, форель, глазированные сырки, дорогостоящие шоколадные хлебцы, мороженное в большом количестве, хорошие торты, кашу «5 злаков», свити, грейпфруты, гранаты, сыр, колбасу, шашлыки, – рассказал в интервью «СуперОмску» заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики СУ СК России по Омской области Юрий Остапенко.

Деликатесы для Цеповяза закупались отдельно, сообщил представитель следствия.

– Брат Цеповяза сообщал Бабаяну и Гусевой конкретные марки продукции, которые надо передать Цеповязу. Они закупали данные товары, далее Гусева производила накрутку на цены и оповещала родственника Цеповяза о стоимости его заказа. В среднем одна передача обходилась родственникам осужденного примерно в 35 000 рублей, на день рождения осужденного сумма передачи составила 64 000 рублей, в том числе в колонию передали среди прочих продуктов 3 торта, – отметил Остапенко.

Домина и Пилипенко будут судить по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), Бабаяна – за пособничество в превышении должностных полномочий. Гусева избежала уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием.