Изюминка парка, лестница к Иртышу, заросла травой и развалилась.

Один из самых крупных и любимых парков Омска – Советский – словно уперся в своем развитии в рельеф. Главная фишка этого парка – знаменитая каскадная лестница, ведущая к берегу Иртыша и пляжу – находится в удручающем состоянии, и это негативно влияет на весь парк в целом. Посетители скучиваются в верхней части зеленой зоны, а чтобы спуститься вниз, вынуждены пользоваться «козьими тропками» либо ходить по пыльным склонам и лыжероллерной трассе.

При прежнем мэре города Оксане Фадиной власти затеяли масштабную реконструкцию Советского парка на средства федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Работы велись в три этапа, каждый раз с большими проблемами. Поменяли входную группу – теперь конструкция представляет собой группу металлических колонн различной высоты, накрытых общей перголой, выполненной в виде волны, смонтировали освещение, заменили бордюры, тротуарную плитку, заасфальтировали тротуары. Парк стал лучше, но главную проблему – с лестницей – решить не удалось.

В прошлом году рабочие восстановили пять лестничных пролетов, и сейчас лестница частично открыта для прохода. Только выглядит все это будто бы недоделанным. Планируется, что в 2025 году завершится восстановление правой части лестничного спуска. В то, что это произойдет, слабо верится: на стройке ни одного начатого ремонтируемого хотя бы клочка. Развалины, запустение, заросшие высокой травой плиты, бордюры и подпорная стенка. Каскадная лестница до сих пор выполняет свою функцию, но требует серьезного подхода и средств, а большого желания ее восстановить пока не наблюдается.

Старые фотографии наглядно демонстрируют всю красоту Советского парка и его главной архитектурной доминанты – лестницы. Создатели парка прекрасно понимали, что изюминка этого места – его рельеф, и максимально использовали это: из верхней части открывается прекрасный вид на Иртыш и Левобережье Омска, а спускаясь вниз по лестнице, посетители будто попадают на южный курорт. Советский парк делали по подобию парков на Черноморском побережье, и вышло отличное место для отдыха. Как принято говорить в таких случаях, нужно вернуться к корням и восстановить задумку создателей. И парк заиграет новыми красками.

За примерами такого восстановления ходить далеко не надо. «Зеленый остров» после проведенной реконструкции стал любимым местом отдыха для десятков тысяч омичей. Советский парк по своему потенциалу ничуть не уступает «Зеленке» и, если им заняться всерьез, быстро возродится. Там и сейчас немало посетителей, которые ценят это место за возможность неспешно погулять и насладиться единением с природой. С восстановлением каскадной лестницы у парка начнется вторая жизнь.