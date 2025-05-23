Неполадки авиации влияют на регулярные рейсы между Омском и Москвой.

Проблемы в московской авиации оказали существенное влияние на ряд регулярных рейсов, следующих из Омска. Накануне вечером вследствие введения временной блокировки воздушного пространства над столицей из-за угрозы беспилотников многие пассажирские рейсы задержали.

Например, борт авиакомпании «Аэрофлот», отправляющийся из Омска в Москву, отложили на полчаса. Изначально предполагалось, что самолет взлетит в 5:50 утра, однако фактически вылет состоялся позже, в 6:21.

Подобные сложности коснулись и других авиакомпаний. Например, самолеты «Победы» и S7 тоже попали под действие временного запрета на прием и выпуск воздушных судов. Особенно сильно пострадали рейсы, направленные через Домодедово, где периодические ограничения ввели и сняли несколько раз за ночь.

Один из наиболее проблемных случаев произошел с рейсом S7: прибытие самолета в Омск откладывалось больше чем на три с половиной часа, вызвав неудобства у сотен пассажиров. Судно вылетело в столицу в 9:55, вместо 6:45.

Также резко изменилась судьба рейса авиакомпании «Уральские авиалинии»: если ожидался утренний прилет, то теперь самолет появится в Омске только к середине дня, ориентировочно в 15:15. Соответственно, обратное направление тоже сместилось практически на целый день вперед – предполагаемое время вылета изменилось с 6:30 утра на 16:00.