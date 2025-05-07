Соответственно, задерживают вылеты в столицу.

Сегодня, 7 мая, из-за атаки БПЛА в Москве задержаны три рейса в Омск. В связи с этим задерживаются самолеты до столицы.

Борт «Аэрофлота» из Шереметьева прибудет ориентировочно на 7 часов позже. А вчерашний рейс S7 из Домодедово отменили. Он отправится в столицу завтра. Кроме того с задержкой прибыл в Омск самолет «Победы» из Шереметьево. Вместо сегодня 5:10 утра борт отправился в Москву в 10 часов.

Это самое массовое закрытие аэропортов в южной и центральной части России с начала СВО. Пассажиры ждут своих вылетов со вчерашнего дня.