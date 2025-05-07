По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в режим затянувшегося ожидания попали 7 детей.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре объявили о проверке в связи с поздним прибытием самолетов. Причина кроется в утренней атаке беспилотников на Москву. Пассажиры массово не могут улететь в столицу. А те, кто смог добраться до Питера, надолго застряли в местном аэропорту Пулково.

Так, в омском аэропорту объявлена задержка выполнения рейсов авиакомпаний «Сибирь», «Аэрофлот», «Победа» в Москву продолжительностью от 2 до 24 часов. По подсчетам специалистов ведомства, в ожидании томятся свыше 400 пассажиров, из них 7 детей.

Прокуроры обещали проследить, чтобы пассажиры получили весь комплекс услуг, полагающихся при задержке рейса.