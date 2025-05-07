Причиной стало закрытие воздушного пространства Москвы. И перегруженность воздушных хабов соседних городов.

Настоящий коллапс образовался в аэропорту Пулково под Санкт-Петербургом. Пассажиры, прилетевшие из Омска рейсом авиакомпании «Россия», более трех часов не могут выйти из самолета.

По данным SHOT, людям объяснили, что к борту не могут подогнать трап из-за перегруженности Пулково. Самолет прибыл в Петербург вовремя, в 7:25 по местному времени.

К настоящему времени сейчас в аэропорту Пулково наблюдается настоящий коллапс. Самолеты часами не успевают разгрузить после прилета, а пассажиры, вылетающие рейсами в другие регионы, томятся в зале ожидания. Дело в том, что из-за атаки беспилотников на Москву воздушное пространство закрыли и все авиарейсы в столицу перенаправили в другие города. Самая большая нагрузка легла на Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что из-за инцидента с БПЛА задержались несколько рейсов из Москвы в Омск и обратно в столицу.