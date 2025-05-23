Пострадали жители 2 округов.

21 мая в Омске зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе. Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, в Кировском и Центральном округах содержание пыли превысило норму в 1,1 раза, а в Центральном округе показатели фенола оказались выше нормы в 1,3 раза.

Риск загрязнения атмосферы фенолом возрастает в районах, прилегающих к нефтеперерабатывающим заводам. На предприятиях нефтегазовой отрасли фенолы широко применяются в технологическом процессе очистки нефтепродуктов от примесей смол и соединений серы.

Фенол представляет собой высокотоксичный яд и отнесен к веществам второго класса опасности. Его пары раздражают слизистые оболочки глаз и кожных покровов, усиливают мутагенность клеток. Сам по себе фенол не считается прямым канцерогеном, однако он облегчает проникновение других канцерогенных веществ в ткани организма, усиливая их негативное воздействие.

Особенно опасно хроническое отравление фенолом, сопровождающееся симптомами усталости, быстрой утомляемости, головной болью, головокружением и нарушениями функционирования центральной нервной системы.

В других районах города превышений концентрации загрязняющих веществ не обнаружено. Общий уровень загрязнения воздуха в Омске в этот день остался низким.

Ранее сообщалось, что Омск возглавил антирейтинг по загрязненности воздуха.