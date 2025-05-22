Видео в сеть выложили местные жители.

Сегодня, 22 мая, во дворе дома по улице Рокоссовского подростки устроили погром электросамокатов. Об этом сообщили очевидцы в группе «Голос Омска».

По словам местных жителей, группа детей намеренно портила технику: сбрасывали самокаты, пинали их и ломали детали. Предположительно, это стало для них своеобразным развлечением.

Официальных комментариев от городских властей или прокатных сервисов пока не поступало.

Напомним, что в конце апреля другие школьники разгромили остановку «Магазин» на улице 70 лет Октября. После чего их родителям пришлось возмещать ущерб и отмывать загаженную остановку.