Женщинам пришлось самостоятельно приводить в порядо​к разгромленную подростками остановку «Магазин».

В социальных сетях набирает популярность видеоролик восстановления остановки общественного транспорта «Магазин», расположенной на улице 70 лет Октября на Левобережье. Павильон, который 23 апреля разгромили школьники-вандалы, пришлось приводить в порядок их матерям.

На видео запечатлены две женщины, старательно отмывающие лавочки остановочного павильона специальными моющими средствами. К ролику также прилагается текст.

– Приносим свои извинения за хулиганские действия наших детей! Дети свою вину осознали и раскаиваются! Остановка отмыта, ущерб возмещен, – говорится в описании видео.

Судя по видеозаписи, в хулиганских действиях участвовали четыре подростка. Впоследствии было принято решение временно закрыть доступ к этому остановочному пункту.