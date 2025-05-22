Подрядчики не начали работы в ряде школ.

В Омской области прокуратура выявила серьезные задержки в капитальном ремонте школ. На отдельных объектах, где ремонт должен был занять не более двух лет, работы практически не продвинулись. Кроме того, на некоторых школах, где сроки ремонта составляют до одного года, подрядчики пока даже не начали выполнять обязательства.

В прокуратуре сообщили, что в 2024 году сроки завершения капитального ремонта школ были перенесены в Муромцевском и Колосовском районах. В омских школах № 91 и № 71 ремонт до сих пор не стартовал, а на некоторых других объектах подрядчики только начали работы.

– С учетом имеющихся рисков заместитель прокурора Омской области Евгений Бельтюков объявил министру образования Омской области Ольге Степановой и мэру города Омска Сергею Шелесту предостережения о недопустимости срыва сроков мероприятий по капитальному ремонту объектов образования, – заявили в прокуратуре.

Напомним, что вчера, 21 мая, мэр города заявил, что окончание строительных работ на проблемной школе в Серебряном Береге состоится 16 июля.