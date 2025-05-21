Итоги работы главных распорядителей бюджетных средств заслушают и на публичных слушаниях.

Сегодня, 21 мая, на пленарном заседании Омского горсовета приняты решения, касающиеся исполнения бюджета города Омска за 2024 год и назначения публичных слушаний по этому вопросу.

– Напомню, что этот бюджет был рекордным для города Омска, – сказал председатель Омского городского Совета Владимир Корбут.

Исполнение городского бюджета по доходам составило 45,1 млрд руб., по расходам – 45,2 млрд руб., дефицит – 101,5 млн руб.

Он восемь раз за год уточнялся, в основном благодаря поступлениям из вышестоящих источников и налоговым начислениям– 56 % и 34,2 % соответственно от общего поступления доходов. Третье место традиционно занимают неналоговые доходы, их – 9,8 % от общего поступления в казну.

Львиная доля в расходной части приходится на исполнение социальных обязательств – это 53 % от общего объема. Средства пошли на образование, культуру и спорт, работу с молодежью, а также на переселение из аварийного жилья, обустройство города и микрорайонов, развитие транспорта и обновление дорог и т. д. – все это способствует воплощению новых стандартов комфортной жизни и развитию Омска.

Итоги работы главных распорядителей бюджетных средств заслушают на публичных слушаниях.

– Публичные слушания проводятся для того, чтобы оценить, как был использован и исполнен бюджет за 2024 год, и для того, чтобы не допускать ошибок в следующем, 2026-м, потому что мы уже начинаем работать над главным финансовым документом Омска, – сказал Владимир Корбут.

Публичные слушания состоятся 6 июня в 10:00 в здании Омского городского Совета на ул. Думской, 1. От омичей ждут предложения и замечания.