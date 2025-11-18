Публичные слушания: в Заксобрании обсудили проект бюджета на 2026 год

Бюджет Омской области на 2026-й и плановый период 2027–2028 годов сохранит социальную направленность и обеспечит сбалансированность финансовой системы региона.

Сегодня, 18 ноября 2025 года, состоялись публичные слушания по проекту бюджета Омской области на 2026 и плановый период 2027−2028 годов. Непосредственно в здании областного парламента и по видео-конференцсвязи в них приняли участие около 200 человек. Это депутаты Заксобрания, руководители министерств и сельских муниципальных округов, глава КСП, а также представители общественности. Кроме того, велась онлайн-трансляция для всех желающих.

Основными приоритетами бюджетной политики на ближайшие три года являются исполнение социальных обязательств перед жителями, обеспечение устойчивости и сбалансированности финансовой системы региона.

Ведущий публичные слушания председатель комитета финансовой и бюджетной политики Заксобрания Вадим Бережной отметил, что на всех этапах бюджетный процесс идет открыто и прозрачно. Проект бюджета депутаты уже обсудили на большинстве профильных комитетов областного парламента.

С основным докладом выступил зампред регионального правительства, министр финансов Омской области Вадим Чеченко.

Предполагается, что доходы областного бюджета в следующем году достигнут 176,5 млрд руб. Это на 10,1 % больше уровня текущего года. Расходы тоже увеличатся на 7,3 % – до 178,06 млрд руб.

На сферу образования предусмотрено 46,3 млрд рублей, на здравоохранение – 30,1 млрд рублей, на социальную поддержку населения – 24,3 млрд рублей. В бюджете заложены средства на предоставление мер поддержки различным категориям граждан: приемным, многодетным семьям, опекунам, детям-сиротам, ветеранам, пенсионерам, инвалидам, малоимущим, работникам бюджетной сферы и иным. Отдельное внимание было уделено мерам поддержки участников СВО и членов их семей.

На развитие транспортной системы региона заложено на 26,9 млрд рублей, в том числе за счет привлечения целевых федеральных трансфертов на строительство аэропорта Омск-Федоровка и Северного обхода города Омска.

Объем налоговых и неналоговых поступлений прогнозируется в сумме 124 млрд руб. Основными источниками собственных доходов бюджета станут НДФЛ – 49 млрд руб., налог на прибыль – 27,3 млрд руб., а также акцизы – 26 млрд руб.

В 2026 году Омская область рассчитывает на безвозмездную помощь из федерального бюджета в размере 52,5 млрд рублей. Это на 20 % больше, чем в текущем году.

– Несмотря на сложные внешнеполитические и экономические обстоятельства, регион отказался от увеличения существующих или введения новых налогов на доходы людей и бизнеса. При этом бюджет сохраняет строго социальную направленность, – подчеркнул Чеченко.

Спикер областного парламента Александр Артемов рассказал, как складывается ситуация по формированию бюджетов в азиатской части страны. Информацию он получил из первых рук во время работы Совета Сибирского федерального округа, проходившего недавно. В целом по СФО бюджеты формируются крайне сложно. Так, Кемерово, Иркутск уже в этом году резко снижают доходную часть, в связи с чем возникают проблемы с выполнением социальных обязательств. А, к примеру, в Красноярске и Новосибирске вводятся новые налоги как на население, так и на юридические лица, чего в Омской области не происходит.

– Я сегодня хотел бы сказать огромное спасибо и губернатору, и финансовому блоку за проделанную работу, которая проводилась на протяжении полугода. Сделано было все, чтобы выполнить принцип обеспечения сбалансированности нашего бюджета. И, конечно же, социальная политика по-прежнему остается главным приоритетом: при реализации, при принятии нашего бюджета и его формировании. Конечно же, социальная политика включает в том числе и меры по поддержке участников специальной военной операции, – подчеркнул Артемов.

По его словам, работа по повышению доходной базы должна продолжиться. Есть хорошие примеры регистрации промпредприятий в регионе. А еще губернатор поставил условие, что предприятия, которые будут задействованы непосредственно при строительстве Северного обхода, должны регистрироваться и налоги платить в региональный бюджет. Как положительный фактор спикер отметил сокращение доли коммерческих кредитов.

– Только при слаженной работе ветвей власти всех уровней, губернатора, правительства у нас будет возможность провести работу очень ответственно по реализации сформированного бюджета. Он очень напряженный, но надеюсь на то, что у нас все должно получиться в 2026 году, – подвел черту под своим выступлением Артемов.

Выступающие затронули множество актуальных проблем, касающихся частных ситуаций на местах. Вадим Бережной заверил, что все обращения будут систематизированы и переданы в соответствующие министерства и службы регионального правительства.

Работа над проектом бюджета Омской области продолжится, а окончательно главный финансовый документ будет принят Законодательным собранием в декабре.