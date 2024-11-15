Безусловным приоритетом в направлении расходов бюджета по-прежнему останется выполнение первоочередных обязательств, две трети пойдет на «социалку».

В Законодательном собрании региона прошли публичные слушания по проекту закона Омской области об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. В обсуждении приняли участие депутаты областного парламента, члены правительства Омской области, представители органов исполнительной власти региона, представители органов местного самоуправления, бизнесов, общественность, а также сенатор Российской Федерации от региона Иван Евстифеев. Всего на слушаниях присутствовало 175 человек с учетом ведущейся прямой онлайн-трансляции.

По словам председателя комитета финансовой и бюджетной политики Заксобрания Вадима Бережного, который вел публичные слушания, основополагающими документами для составления бюджета являлись «Основные направления бюджетной и налоговой политики Омской области на 2025 год и на плановый период 1926–1927 годов», утвержденные указом губернатора Омской области 23 августа 2024 года.

Проектом бюджета предусматривается рост собственных доходов в общем объеме доходов. Доля налоговых и неналоговых доходов возрастет с 84 % в 2025 году до 87,6 % к 2027 году. Безвозмездные поступления из федерального бюджета будут корректироваться в течение года.

Вадим Бережной отметил, что вчера, 14 ноября, Государственная дума РФ рассмотрела и приняла во втором чтении проект бюджета, то есть стал известен уровень и перечень субсидий регионам. Безусловным приоритетом в направлении расходов бюджета по-прежнему останется выполнение первоочередных обязательств. Это заработная плата работникам бюджетной сферы, социальные выплаты гражданам, финансовая помощь местным бюджетам, расходы, связанные с обеспечением условий софинансирования, и другие первоочередные расходы. По-прежнему будет внимательное отношение к остро стоящим вопросам по обеспечению жильем детей и сирот, строительству и ремонту школ.

Подробно проект областного бюджета на предстоящий бюджетный цикл собравшимся представил зампред регионального правительства, министр финансов Омской области Вадим Чеченко.

Он отметил важнейшие факторы, оказывающие влияние на параметры областного бюджета предстоящего года. Во-первых, это умеренная динамика по налоговым и неналоговым доходам. Обусловлена она прежде всего сдержанным прогнозом по ключевому и при этом наиболее волатильному источнику налога на прибыль. Второе: на федеральном уровне формируется обновленный пакет национальных проектов. В связи с этим основные объемы межбюджетных трансфертов регионам не были распределены Федерацией на момент формирования региональных бюджетов. Третий фактор: в связи с удорожанием стоимости коммерческих заимствований принято решение отказаться от их использования в целях финансирования расходов.

С учетом перечисленных факторов сложились следующие параметры областного бюджета на 2025 год. Доходы – 137,6 млрд. рублей, расходы – 138,1 млрд. рублей и дефицит 548,2 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы на 2025 год сформированы в объеме 15,7 млрд. рублей, рост к уточненному бюджету на 24-й год – на 6,4 %. Более 80 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов приходится на три ключевых источника – это налог на прибыль, НДФЛ, а также акцизы по подакцизным товарам. Налог на прибыль организаций спрогнозирован с учетом ожидаемого недостижения плановых показателей по налогу на прибыль в текущем году. В результате он теряет лидирующую позицию в структуре налогового поступления и в проекте бюджета поступления по налогу на прибыль составляет 30,1 млрд. рублей.

Налог на доходы физических лиц в этих условиях становится ключевым источником. Поступление по нему предусмотрено в объеме 40,5 млрд. рублей, рост к бюджету 2024 года – на 14,3 %, увеличение связано с прогнозируемым ростом фонда на численность заработной платы.

Вадим Чеченко обратил внимание на то, что накануне в Госдуме состоялось второе чтение федерального бюджета, в ходе которого утверждено распределение основного объема поддержки региона, в том числе и на мероприятиях нацпроектов. По результатам распределения общий объем поддержки, предусмотренный для Омской области на 2025 год, вырос до 41,4 млрд. рублей. Кроме того, уже после формирования проекта областного бюджета налоговой службой представлен уточненный прогноз в сторону увеличения по отдельным источникам, по акцизам на крепкие алкогольные и нефтепродукты, также по налогу на прибыль. Все эти изменения в общем объеме 1 млрд. рублей будет предложено учесть в параметрах бюджета в первом чтении. В результате доходы с учетом озвученных изменений увеличатся до 158,1 млрд. рублей, расходы – до 158,6 млрд. рублей.

С докладами выступили главы региональных министерств: экономики – Анна Негодуйко, имущественных отношений – Евгений Козлов, труда и социального развития – Ирина Варнавская, а также председатель КСП Талгат Шугулбаев, депутат Заксобрания Владимир Казанин, представители сельских муниципальных районов, общественник Игорь Басов.

Спикер областного парламента Александр Артемов подчеркнул, что, учитывая сложности бюджета, который планируется на 2025-й год, просто великолепно отработал финансовый блок правительства во главе с губернатором Виталием Хоценко. Он за месяц сделал все возможное и невозможное, чтобы федеральный бюджет вложился в наш регион. В том числе в части взаимодействий с главой федерального Минфина Антоном Силуановым, что уже принесло свои плоды.

– Каждая статья бюджета отрабатывалась начиная с августа месяца, а по формированию бюджета работа началась еще раньше. Работала региональная комиссия по бюджетным проектировкам, – сделал акцент Артемов.

Также он обратил внимание, что очень большая нагрузка на бюджет лежит в связи с тем, что заложен рост на заработную плату работникам бюджетной сферы. Заложены средства на поддержку районов. Ведется активная работа по привлечению инвестиций и участию в нацпроектах. – Закрываются все социальные первоочередные нужды обязательства – это самое главное, – подчеркнул спикер.

Основные докладчики, а также председатель Контрольно-счетной палаты порекомендовали депутатам Заксобрания принять проект бюджета на 2025 год в первом чтении. Обсуждение бюджета продолжится в областном парламенте на следующей неделе.