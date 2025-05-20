Пассажирам два месяца не хватало мест на борту.
Новосибирская транспортная прокуратура завершила проверку исполнения авиакомпанией «Сибирь» законодательства о правах потребителей авиационных услуг. Было установлено, что в январе и феврале 2025 года авиакомпания отказывала ряду пассажиров в посадке на рейсы из-за перегрузки салона.
– Установлено, что в январе и феврале 2025 года по причине превышения количества зарегистрированных на рейс пассажиров над количеством мест на борту воздушного судна перевозчиком отказано в воздушной перевозке 19 пассажирам, приобретшим билеты на рейсы по маршрутам Иркутск–Владивосток, Новосибирск–Омск, Москва–Чита, – сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Генеральному директору авиакомпании направлено официальное предупреждение с рекомендацией устранить нарушения и предотвратить повторение подобных ситуаций.
Кроме того, по решению прокуратуры компания привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением, установленных законодательством Российской Федерации требований, совершенное повторно) Размер наложенного штрафа составил 30 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что омич отсудил крупную сумму у авиакомпании из-за нехватки мест.