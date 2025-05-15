Авиакомпания заменила самолет на менее вместительный, оставив пассажира без места.

Куйбышевский районный суд Омска удовлетворил иск гражданина, пострадавшего от действий авиакомпании «РедВингс».

По материалам дела, истец приобрел авиабилет на рейс Минеральные Воды – Омск, отправляющийся 13 сентября 2024 года, дополнительно оплатив услугу выбора места на борту самолета. По приезде в аэропорт стало известно, что авиарейс не состоится, поскольку компания заменила самолет на менее вместительный, и свободных мест для всех пассажиров не хватило.

Пассажиру предложили необычный способ добраться домой: вначале перелет до Астаны, далее – дорога поездом до Омска. Этот неудобный маршрут мужчина отверг и отправился назад на поезде сам, потратив более двух суток на дорогу.

Рассмотрев обстоятельства дела, суд признал виновником ситуации именно авиакомпанию. Никаких уважительных причин для отмены рейса не нашлось, а значит, гражданин вправе требовать компенсации морального вреда и штрафных санкций.

Согласно решению суда, авиакомпании предстоит выплатить истцу 60 тысяч рублей компенсации морального вреда и еще 30 тысяч рублей штрафа за несоблюдение законодательства о защите прав потребителей.

Областная судебная коллегия подтвердила законность постановления нижестоящего суда, оставив вердикт без изменений.