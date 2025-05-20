«Ястребы» наслаждаются межсезоньем вдали от льда и Омска, активно публикуя фотографии в соцсетях.

С завершением хоккейного сезона игроки омского «Авангарда» отправились в отпуска. Межсезонье спортсмены проводят по-разному. «Омск-информ» заглянул в их социальные сети и увидел много интересного.

Старается не терять форму

Капитан команды Дамир Шарипзянов выбрал для отпуска живописный остров Маврикий в Индийском океане, примерно в 900 километрах от Мадагаскара. Вместе с супругой Виолеттой он наслаждается тропическим уединением.

Кадры с отдыха публикует в своем телеграм-канале жена хоккеиста. Сам капитан, несмотря на отпуск, не забывает о физической форме – регулярно тренируется в спортзале вместе со второй половиной.

Семейные заботы и тишина

Белорусский нападающий Игорь Мартынов проводит межсезонье в Минске. Он вместе с семьей занимается ремонтом новой квартиры, в которой планирует жить в будущем. Напомним, в этом году у Мартынова родился сын. По словам жены хоккеиста, в Омске они пока снимают жилье.

Защитник «ястребов» Алексей Соловьев также решил посвятить межсезонье семье. Он уехал с женой и дочерью в Подмосковье.

По словам супруги игрока, они сознательно отказались от социальных сетей и проводят время вдали от информационного шума.

Главный герой минувшего плей-офф вратарь Никита Серебряков сейчас в Москве, где тоже отдыхает с семьей. Недавно он побывал на футбольном турнире «Первый Еврокубок», который прошел на арене клуба ЦСКА.

Футбол, нарды и бассейн

Форвард Наиль Якупов начал отпуск с пересадки в Москве, где посетил матч футбольного «Спартака» и пригласил подписчиков сыграть с ним в нарды. Сейчас Якупов находится в Дубае и активно делится фото с отдыха в своем телеграм-канале.

В Дубай также отправился нападающий Константин Окулов. Хоккеист выкладывает в соцсетях фотографии с лежаков у бассейна, наслаждаясь солнцем и спокойствием.

Молодежь отдыхает активно

Молодые игроки омской команды не теряют времени зря. Форвард Никита Холодилин вместе со своей девушкой и бывшим «ястребом» Арсением Грицуком отдыхает в Белеке (Турция). Ребята играют в нарды и теннис, загорают, плавают и просто наслаждаются каникулами.

Еще один молодой «ястреб» Павел Леука выбрал египетский курорт Шарм-эш-Шейх. В отличие от товарищей, он проводит отпуск на яхте и даже успел заняться дайвингом.

Гастрономическое путешествие

Настоящим путешественником межсезонья стал Марк Верба. Несмотря на то что он уже покинул «Авангард» и попрощался с болельщиками, игрок до сих пор остается в сердцах омичей.

Отпуск он начал с поездки на китайский остров Хайнань. В местном аэропорту хоккеист расслабился в массажных креслах, а затем направился в Японию, сделав 12-часовую пересадку в Гонконге. Там он успел погулять по магазинам и прокатиться на пароме.

Финальной точкой стала Япония, где Верба был впечатлен местной кухней, отметив сочетание простоты и яркого вкуса блюд.

После насыщенного и непростого сезона особенно важно восстановиться – физически и эмоционально. Отпуск позволяет игрокам набраться сил, провести время с близкими и вернуться на лед с новыми силами. Судя по всему, каждый из «ястребов» нашел свой способ зарядиться энергией перед следующими вызовами.