Омск-Информ
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·Спорт

У нападающего родился сын Мирон.

Стала известна причина отсутствия белорусского нападающего омского «Авангарда» Игоря Мартынова на матче 4 марта против ХК «Сочи».

Как сообщили в пресс-службе «ястребов» супруга хоккеиста Марьяна родила форварду сына Мирона. Богатырь весом 4,210 кг и ростом 57 см появился на свет в одном из роддомов.

– От всей души желаем здоровья маме и малышу, а также добро пожаловать в нашу большую ястребиную семью! – поздравили семью в ХК «Авангард».

Сам Игорь Мартынов в текущем сезоне провел 52 игры, набрав 14 (7+7) очков.

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·Спорт

У нападающего родился сын Мирон.

Стала известна причина отсутствия белорусского нападающего омского «Авангарда» Игоря Мартынова на матче 4 марта против ХК «Сочи».

Как сообщили в пресс-службе «ястребов» супруга хоккеиста Марьяна родила форварду сына Мирона. Богатырь весом 4,210 кг и ростом 57 см появился на свет в одном из роддомов.

– От всей души желаем здоровья маме и малышу, а также добро пожаловать в нашу большую ястребиную семью! – поздравили семью в ХК «Авангард».

Сам Игорь Мартынов в текущем сезоне провел 52 игры, набрав 14 (7+7) очков.

2464