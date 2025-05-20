Пассажир решил нарушить правила и закурил в туалете лайнера.

В омской транспортной полиции рассказали о происшествии на борту самолета, следовавшего из московского Домодедово в Омск. По данным правоохранителей, 43-летний омич нарушил правила безопасного поведения во время полета.

Он курил в туалете лайнера. Естественно, сработали датчики дыма.

На мужчину завели протокол по части 1 статьи 6.24 (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах). По этой статье предусмотрен штраф в размере от 500 до 1500 рублей.

По закону пассажирам, которые повторят проступок омича, могут отказать в дальнейшей перевозке и заставят их возмещать ущерб и убытки транспортной компании.