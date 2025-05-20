Из-за истечения сроков давности уголовного преследования дело прекращено.

Омский областной суд прекратил уголовное дело 58-летнего Игоря Максимова. По версии следствия, обвиняемый, являясь прихожанином религиозной организации, разместил для публичного обозрения в помещении трапезной церкви стилизованное под икону изображение лика Покрова Пресвятой Богородицы совместно с пособниками нацизма. Об этом «Омск-информ» сообщал в апреле 2024 года.

Тогда мужчину задержали и предъявили ему обвинение в реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) и нарушении прав на свободу вероисповеданий (ст. 148 УК РФ), а религиозную организацию «Греко-католический приход Покрова Пресвятой Богородицы Католической церкви ликвидировали.

В карточке дела на сайте Омского областного суда сообщается, что 16.05.2025 года уголовное дело по ст. 354.1 ч.1 УК РФ прекращено по истечению сроков давности уголовного преследования.