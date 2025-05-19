Изменения коснулись районных больниц.

В пресс-службе минздрава Омской области сегодня сообщили, что в четыре омские больницы назначили новых главврчей.

Так, главврчом Кормиловской ЦРБ назначили Анатолия Малюка. После окончания Омского медицинского института (ныне ОмГМУ) начал свою профессиональную деятельность врачом-хирургом экстренной помощи в отделении гнойной хирургии больницы скорой медицинской помощи. В 2000 году перешел на работу в городскую клиническую больницу № 1, где последовательно занимал должности заведующего операционным блоком, заведующего отделением гнойной хирургии, начальника медицинской части, а с 2020 по 2024 год исполнял обязанности главного врача.

Еще одну больницу – Называевскую ЦРБ – возглавила Мария Стриженко. Сразу после окончания интернатуры ОмГМУ в 2016 году она пришла работать в больницу. Стриженко начала свой рабочий путь участкового терапевта поликлиники, а спустя два года возглавила отделение терапии. С 2022 года до назначения главврачом работала начмедом.

Наталья Молодских стала главным врачом Большереченской ЦРБ, ранее она занимала пост зама главврача. Окончила Омскую медицинскую академию в 2002 году. После этого прошла интернатуру в Курганской областной клинической больнице. Трудовую деятельность начала в должности врача-терапевта в Целинной центральной районной больнице Курганской области. С 2004 по 2014 год возглавляла терапевтическое отделение этой больницы. С апреля 2014 года по февраль 2022 года работала заведующей терапевтическим отделением Большереченской центральной районной больницы. В феврале 2022 года заняла должность заместителя главного врача по медицинской части.

Руководство Тюкалинской ЦРБ доверено Маргарите Березиной. Специализация Маргариты Владимировны – анестезиология и реаниматология. Она работает в больнице с 2007 года, в том числе последние три года занимала должность заведующей отделением анестезиологии и реанимации, с которой и была переведена на повышение.