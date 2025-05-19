Омск-Информ
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·Общество

Она объявила оценки жюри конкурса. 

Шведская телекомпания SVT пригласила уроженку Омска Кристину Петрушину представлять Швецию на финале Евровидения-2025 в Швейцарии. Об этом сообщает европейское издание eurovisionfun.

Петрушина, известная под псевдонимом Кейо (Keyyo), объявила результаты голосования жюри во время финального концерта 69-го международного конкурса «Евровидение-2025».

Кейо – комик, телеведущая и блогер. Родилась в Омске, а в девятилетнем возрасте переехала в Швецию вместе с семьей, после того как ее мама встретила там свою любовь. В небольшом городке Смедьебакен с населением около 5 тысяч человек она начала вести собственный видеоблог, после чего ее заметили представители телеканала SVT. 

Олег Кипорук
·Общество

Она объявила оценки жюри конкурса. 

Шведская телекомпания SVT пригласила уроженку Омска Кристину Петрушину представлять Швецию на финале Евровидения-2025 в Швейцарии. Об этом сообщает европейское издание eurovisionfun.

Петрушина, известная под псевдонимом Кейо (Keyyo), объявила результаты голосования жюри во время финального концерта 69-го международного конкурса «Евровидение-2025».

Кейо – комик, телеведущая и блогер. Родилась в Омске, а в девятилетнем возрасте переехала в Швецию вместе с семьей, после того как ее мама встретила там свою любовь. В небольшом городке Смедьебакен с населением около 5 тысяч человек она начала вести собственный видеоблог, после чего ее заметили представители телеканала SVT. 

Олег Кипорук