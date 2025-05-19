Омск-Информ
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·Общество

ВККС готовится рассмотреть его заявление о назначении в окружной военный суд.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) опубликовала повестку предстоящей майской сессии, где среди прочих вопросов значится досрочное прекращение полномочий одного из судей Омского гарнизонного военного суда.

В понедельник, 26 мая 2025 года, члены ВККС рассмотрят заявление Дмитрия Воложанина о выдвижении его кандидатуры на должность судьи 2-го Восточного окружного военного суда. Судейскую карьеру Воложанин начал в Борзинском гарнизонном военном суде в Забайкальском крае, а с 31 марта 2023 года он работает в Омском гарнизонном военном суде.

Фактически речь идет о повышении в должности, поскольку 2-й Восточный окружной военный суд выступает вышестоящей инстанцией, в том числе по отношению к Омскому гарнизонному военному суду.

Алексей Новиков
·Общество

ВККС готовится рассмотреть его заявление о назначении в окружной военный суд.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) опубликовала повестку предстоящей майской сессии, где среди прочих вопросов значится досрочное прекращение полномочий одного из судей Омского гарнизонного военного суда.

В понедельник, 26 мая 2025 года, члены ВККС рассмотрят заявление Дмитрия Воложанина о выдвижении его кандидатуры на должность судьи 2-го Восточного окружного военного суда. Судейскую карьеру Воложанин начал в Борзинском гарнизонном военном суде в Забайкальском крае, а с 31 марта 2023 года он работает в Омском гарнизонном военном суде.

Фактически речь идет о повышении в должности, поскольку 2-й Восточный окружной военный суд выступает вышестоящей инстанцией, в том числе по отношению к Омскому гарнизонному военному суду.

Алексей Новиков