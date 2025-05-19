Омск-Информ
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·Происшествия

Обоим потребовалась медицинская помощь.
Вчера днем, 18 мая, на улице Масленникова в районе дома № 134 произошло ДТП. Передвигавшийся на электросамокате по пешеходному тротуару 14-летний подросток врезался в 79-летнюю пенсионерку.
Оба были незамедлительно доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Инцидент привлек внимание правоохранительных органов, которые начали проверку обстоятельств происшествия. Предполагается, что итоги разбирательства установят точные причины столкновения и определят степень вины каждого участника события.
Проверка по данному случаю уже началась, в ходе нее будут выявлены все обстоятельства и причины ДТП.
Мария Филимонова
·Происшествия

Обоим потребовалась медицинская помощь.
Вчера днем, 18 мая, на улице Масленникова в районе дома № 134 произошло ДТП. Передвигавшийся на электросамокате по пешеходному тротуару 14-летний подросток врезался в 79-летнюю пенсионерку.
Оба были незамедлительно доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Инцидент привлек внимание правоохранительных органов, которые начали проверку обстоятельств происшествия. Предполагается, что итоги разбирательства установят точные причины столкновения и определят степень вины каждого участника события.
Проверка по данному случаю уже началась, в ходе нее будут выявлены все обстоятельства и причины ДТП.
Мария Филимонова