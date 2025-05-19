Горожане массово вышли на улицу: гуляли, слушали музыку и участвовали в фестивалях.

Первые пешеходные выходные на Любинском проспекте в Омске собрали более 34 тысяч человек. Омичи наслаждались прогулками, отдыхали с друзьями и принимали участие в уличных мероприятиях. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Виталий Хоценко.

– Молодежная столица России готовится к следующим выходным! Продолжаем! – написал губернатор.

Кроме того, Хоценко предложил омичам высказать мнение о пешеходных выходных – соответствующий опрос он также опубликовал в телеграм-канале.

Напомним, что 16 мая в Омске стартовал проект «Пешеходный Любинский». До конца лета улицу Ленина будут перекрывать на участке от площади Победы до улицы Партизанской для проведения массовых мероприятий. Новый проект пришелся омичам по душе: тысячи горожан заполнили Любинский проспект.