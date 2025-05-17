На центральной улице города прошел целый ряд мероприятий.

Вчера, 16 мая, в Омске стартовал проект «Пешеходный Любинский». До конца лета центральную улицу города – Ленина – будут перекрывать на участке от площади Победы до улицы Партизанской для проведения массовых мероприятий. Они будут длиться с вечера пятницы до вечера воскресенья.

Омичам новый проект, что называется, зашел: тысячи горожан буквально оккупировали Любинский проспект – участвовали в концертах, музыкальных фестивалях, танцевальных конкурсах и розыгрышах и просто гуляли.

– Как и обещали, Любинский в молодежной столице России стал пешеходным на выходные. Присоединяйтесь! Будет очень интересно! – обратился к омичам губернатор Виталий Хоценко.

Веселье на Любинском продолжится сегодня, а в 18:00 на прилегающей к нему улице Музейной будет дан старт акции «Ночь музеев».