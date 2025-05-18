Сильнее всего подорожали овощи, алкоголь и макароны.

Рост цен на продукты в Омской области за месяц показал резкий всплеск по нескольким категориям товаров. Наиболее заметно подорожали овощи, спиртные напитки и макаронные изделия.

Анализ статистики Омскстата показывает, что цены на овощи увеличились в среднем на 2,65 %. Морковь подорожала рекордно – на целых 28,8 %, вслед за ней пошли лук (рост на 19,3 %) и белокочанная капуста (увеличение на 18,2 %).

Однако одновременно наблюдалось падение цен на ряд продуктов: апельсины подешевели на 9,6 %, а свежие помидоры и куриные яйца – на 6,4 %.

По сравнению с апрелем прошлого года самое большое подорожание коснулось сливочного масла (на 33,41 %), рыбы и морепродуктов (на 21,06 %) и молочной продукции (на 20,19 %). Зато яйца и крупы стали доступнее: первая категория упала в цене на 12,91 %, а вторая – на 3,57 %.