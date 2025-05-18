Учреждение переезжает из первого этажа жилого дома в специально построенный комплекс площадью около 900 кв. метров.

Вскоре медики Сибирской врачебной амбулатории в поселке Ростовка приступят к приему пациентов в новых условиях. Строительные работы завершились, специалисты проводят финальное подключение оборудования и готовят территорию к эксплуатации.

Ранее амбулатория находилась на первом этаже жилого дома. Сейчас учреждение переходит в специально построенный комплекс площадью около 900 кв. метров, оборудованный современными медицинскими помещениями и службами, включая посты скорой помощи № 10 региональной больницы.

Переезд стал возможен благодаря федеральной программе «Продолжительная и активная жизнь», направленной на улучшение первичной медицинской помощи. Благодаря этому проекту за последние годы в Омской области обустроили более ста фельдшерско-акушерских пунктов и провели масштабный ремонт десятков лечебных заведений.

Согласно официальной информации, услугами амбулатории регулярно пользуются жители нескольких близлежащих населённых пунктов.

– По данным Омской ЦРБ только в Ростовке проживает 5118 человек, в том числе детей до 17 лет – 1765 человек. За 4 месяца 2025 года жители поселения обратились в поликлинику Сибирской амбулатории 8759 раз. Прошли диспансеризацию определенных групп взрослого населения 796 человек, из них II этап диспансеризации с углубленным обследованием – 429 человек, – сообщили в пресс-службе минздрава Омской области.

Коллектив состоит из шести квалифицированных врачей, включая педиатра, акушера-гинеколога, терапевтов и специалиста дневного стационара, а также 18 сотрудников среднего медицинского персонала. Здесь проводятся консультации по различным направлениям медицины, действует клинико-диагностическая лаборатория и кабинет функциональной диагностики.

Финальные этапы включают настройку интернета во всех помещениях, оборудование санитарных зон и подготовку специализированных помещений. Как только оформление лицензии завершится, врачи готовы начать работу в обновленном учреждении.