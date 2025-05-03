В 2025 году в Омской области планируется отремонтировать 118 медицинских учреждений.

В Омской области завершились масштабные строительные работы по капитальному ремонту здания поликлиники Нововаршавской ЦРБ. Поликлиника была модернизирована в рамках реализации региональной программы развития первичного медицинского звена, запущенной в 2023 году. Всего на реконструкцию потрачено 53,3 млн рублей.

Ремонтные бригады усилили основание здания, восстановили крышу, установили новые окна и входные группы. Была проведена полная замена инженерных сетей: отопления, водообеспечения и электропроводки. Интерьер помещений выполнили в светлых оттенках.

– Сотрудники расставили в новых красивых кабинетах мебель, медтехнику и начали прием первых пациентов. Уверен, жители района оценят комфортные условия и с большим желанием будут приходить на лечение, а главное – на профилактические осмотры, – сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов.

Капитальные ремонты медицинских учреждений являются приоритетом регионального правительства и осуществляются в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Всего в 2025 году планируется провести 118 капитальных ремонтных работ в медучреждениях Омской области. Ход исполнения программы контролирует лично губернатор Виталий Хоценко.