Завершение всех работ запланировано до 1 августа.
Омский мемориальный сквер имени Борцов Революции ожидает масштабное обновление. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
По состоянию на сегодняшний день, завершен демонтаж старой плитки на площади свыше 80 %, сообщили в администрации города. Согласно плану благоустройства, в сквере проведут комплекс мероприятий: полностью отреставрируют дорожки, установив гранитные бордюры, приведут в порядок мемориалы, а также выполнят отделку подпорной стенки гранитом со стороны улицы Лермонтова.
Дополнительно обустроят зеленую зону, покрыв ее рулонным газоном, оборудуют автоматизированную систему полива, установят камеры видеонаблюдения, уличное освещение и архитектурную подсветку, а также поставят новые скамейки.
Напомним, что общая стоимость работ подрядчика «СибДор» Лазара Погосяна составляет 89,4 млн рублей. Контракт обязует закончить проект до 1 августа текущего года.