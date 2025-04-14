Компания «СибДор» Лазара Погосяна взяла лот по максимальной стоимости почти за 90 млн рублей.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства города выбрало подрядчика, который займется благоустройством сквера имени Борцов Революции, расположенного между улицами Ленина, Лермонтова, проспектом Карла Маркса и улицей Броз Тито. В народе эта локация называется «сквер напротив «Яблоньки». Работы планируется завершить до 1 августа нынешнего года.

Только одна компания подала заявку на участие в аукционе, и 14 апреля с ней заключили контракт на выполнение работ. Подрядчиком выбрана омская компания «СибДор» Лазара Погосяна. Организация взяла лот по максимальной стоимостив размере 89,37 миллиона рублей.

Планируемые работы в сквере включают ремонт подпорных стен, облицовку лестниц и постамента мемориального комплекса «Вечный огонь», замену плиточного покрытия на основных дорожках, укладку рулонного газона с автоматической системой полива, а также установку скамеек, урн и уличного освещения. Дополнительно будет установлена система видеонаблюдения, обеспечивающая круглосуточную охрану территории. Однако среди мероприятий запланирована и вырубка деревьев и кустарников: десяти елей, пяти рябин, пяти лип и двадцати кустов сирени.

Ранее этот же подрядчик занимался благоустройством Городского сада за 200 млн рублей.