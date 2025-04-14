Омск-Информ
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·Общество

Компания «СибДор» Лазара Погосяна взяла лот по максимальной стоимости почти за 90 млн рублей. 

Управление дорожного хозяйства и благоустройства города выбрало подрядчика, который займется благоустройством сквера имени Борцов Революции, расположенного между улицами Ленина, Лермонтова, проспектом Карла Маркса и улицей Броз Тито. В народе эта локация называется «сквер напротив «Яблоньки». Работы планируется завершить до 1 августа нынешнего года. 

Только одна компания подала заявку на участие в аукционе, и 14 апреля с ней заключили контракт на выполнение работ. Подрядчиком выбрана омская компания «СибДор» Лазара Погосяна. Организация взяла лот по максимальной стоимостив размере 89,37 миллиона рублей. 

Планируемые работы в сквере включают ремонт подпорных стен, облицовку лестниц и постамента мемориального комплекса «Вечный огонь», замену плиточного покрытия на основных дорожках, укладку рулонного газона с автоматической системой полива, а также установку скамеек, урн и уличного освещения. Дополнительно будет установлена система видеонаблюдения, обеспечивающая круглосуточную охрану территории. Однако среди мероприятий запланирована и вырубка деревьев и кустарников: десяти елей, пяти рябин, пяти лип и двадцати кустов сирени.

Ранее этот же подрядчик занимался благоустройством Городского сада за 200 млн рублей. 

·Общество

Компания «СибДор» Лазара Погосяна взяла лот по максимальной стоимости почти за 90 млн рублей. 

Управление дорожного хозяйства и благоустройства города выбрало подрядчика, который займется благоустройством сквера имени Борцов Революции, расположенного между улицами Ленина, Лермонтова, проспектом Карла Маркса и улицей Броз Тито. В народе эта локация называется «сквер напротив «Яблоньки». Работы планируется завершить до 1 августа нынешнего года. 

Только одна компания подала заявку на участие в аукционе, и 14 апреля с ней заключили контракт на выполнение работ. Подрядчиком выбрана омская компания «СибДор» Лазара Погосяна. Организация взяла лот по максимальной стоимостив размере 89,37 миллиона рублей. 

Планируемые работы в сквере включают ремонт подпорных стен, облицовку лестниц и постамента мемориального комплекса «Вечный огонь», замену плиточного покрытия на основных дорожках, укладку рулонного газона с автоматической системой полива, а также установку скамеек, урн и уличного освещения. Дополнительно будет установлена система видеонаблюдения, обеспечивающая круглосуточную охрану территории. Однако среди мероприятий запланирована и вырубка деревьев и кустарников: десяти елей, пяти рябин, пяти лип и двадцати кустов сирени.

Ранее этот же подрядчик занимался благоустройством Городского сада за 200 млн рублей. 