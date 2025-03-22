Работы должны завершиться к певрому августа.

Департамент дорожного хозяйства объявил тендер по благоустройству сквера им. Борцов Революции. Он находится на площади Ленина, возле бывшего губернаторского дворца, где теперь располагается музей Врубеля.

В сквере нужно выложить гранитные дорожки, установить 22 скамьи с урнами, новые фонари и камеры наблюдения. Также планируется уложить газон и установить систему полива. Однако некоторые деревья придется снести: срубят 20 кустов сирени, 10 елей, пять рябин и пять лип.

Стартовая стоимость контракта – 89,3 миллиона рублей. Работа должна быть завершена до 1 августа. Заявки принимаются до 31 марта, а победителя выберут 2 апреля.

Сквер памяти борцов революции был основан в 1901 году как сад губернатора. В 1919 году на территории появилась братская могила жертв революции. В сквере также располагается Вечный огонь.