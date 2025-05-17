В список отказников также вошел Мокринский форштадт в историческом центре.

Министерство культуры Омской области отказалось включать в перечень выявленных объектов культурного наследия здание кинотеатра «Маяковский» и еще четыре объекта на территории Омска и районов области. Проект соответствующего приказа опубликован на портале «Омская губерния».

Также во включении в перечень отказано так называемому Мокринскому форштадту – территории в исторической части Омска в границах улиц Щербанева, Карла Либкнехта, Сенная, Чехова, Щетинкина, Краснофлотская и Газетного переулка. В документе форштадт именуется «достопримечательным местом». Не будет объектом культурного наследия и «Дом немецкого предпринимателя Артуса», расположенный на улице 22 Декабря в Старом Кировске.

Что касается районов области, то в перечень не включат памятник Ленину на территории Чернолучинского городского поселения и здание бывшей церковно-приходской школы 1912 года постройки в райцентре Одесское.