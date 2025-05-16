Запрет вводится на год.

Минтранс Омской области утвердил распоряжение о введении с 26 мая 2025 года ограничений и запретов на проезд по мостовым конструкциям. В перечень включено 51 мостовое сооружение, расположенное в 11 районах области. Причиной принятия таких мер названа неудовлетворительное, аварийное или предаварийное состояние мостов.

В частности, ограничение скорости до 40 км/ч введено на мостах через реки Большая и Нюхаловка, Канал и Ручей в Большереченском районе. Дополнительно введен полный запрет на проезд транспорта тяжелее 20 тонн.

Для автомобилей массой свыше 20 тонн запрещен проезд по мостам через реки Чебачиха и Чебурлинка в Большеуковском районе. Легковым автомобилям разрешено передвигаться по этим мостам со скоростью не выше 30 км/ч.

На мосту через реку Становку с 26 мая запрещается проезд транспорта массой более 16 тонн. Для мостов через реки Большая Тава, Еланка и Большой Ук допустимая грузоподъемность снижается до 10 тонн.

Схожие ограничения распространяются на мосты в Знаменском (через реку Уйшара и ручей), Калачинском (через реку Омь, разрешена нагрузка до 12 тонн), Колосовском (через реку Оша), Крутинском (через реку Степаниха), Муромцевском (через реку Ика), Седельниковском (через реки Урманка, Исасс, Манисасс, Куткус и Воскресенка), Тарском (через реки Оша, Ибейка, Ильчуг, Шиш, Уй, Турунгас, Кутис, Васисс, Бобровка, Большой Селим и Степановка), Тевризском (через реку Ава), Тюкалинском (через реку Оша) и Усть-Ишимском (через реки Гамза и приток Бича) районах.

Ознакомиться с полным перечнем ограничений на мостах можно по ссылке.

Недавно сообщалось, что спустя год после ремонта одного из областных мостов, на нем образовалась огромная трещина, фонари наклонились, а плитка начала отваливаться.