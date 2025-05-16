Объект сдали только в прошлом году, но мост уже пошел трещинами.

Местные жители опубликовали видео с огромной трещиной на дорожном покрытии моста в Исилькуле. Автор также подмечает наклон столбов и обвалившуюся плитку, которая постепенно «уползает» с моста.

– Все треснуло. Плитка снизу уже поползла — рассказал местный житель на видео, опубликованном в паблике «ЧП Омск».

Несмотря на такое повреждение, движение транспорта на путепроводе по состоянию на 16 мая 2025 года не ограничено.

Примечательно, что разрушения были зафиксированы спустя год после ремонта виадука, который длился с октября 2023 по начало 2024 года и обошелся примерно в 230 млн рублей. Работами занимался подрядчик ООО «СибРос».